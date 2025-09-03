BrainChip Aktie News: BrainChip springt am Donnerstagmittag hoch

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BrainChip. Zuletzt sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 6,1 Prozent auf 0,121 EUR zu.

Das Papier von BrainChip legte um 12:02 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 6,1 Prozent auf 0,121 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BrainChip-Aktie bei 0,122 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,118 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 189.956 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BrainChip-Aktie somit 55,972 Prozent niedriger. Bei 0,085 EUR fiel das Papier am 04.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 29,694 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

