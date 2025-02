BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 0,184 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:18 Uhr stieg die BrainChip-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 0,184 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BrainChip-Aktie bei 0,184 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,175 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 101.124 BrainChip-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.02.2024 bei 0,320 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,008 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Am 06.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,091 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 50,462 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.03.2026 dürfte BrainChip die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net