BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung

Die Aktie von BrainChip hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die BrainChip-Aktie im BMN-Handel und tendierte zuletzt bei 0,120 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die BrainChip-Aktie im BMN-Handel und tendierte um 15:44 Uhr bei 0,120 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,127 EUR zu. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,116 EUR ein. Mit einem Wert von 0,120 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via BMN 32.316 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,283 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 136,000 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,093 EUR am 05.09.2024. Mit Abgaben von 22,500 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net