BrainChip Aktie News: BrainChip verzeichnet am Donnerstagmittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung

Die Aktie von BrainChip zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die BrainChip-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,120 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BrainChip-Aktie zeigte sich um 11:44 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,120 EUR an der Tafel. Die BrainChip-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,127 EUR an. Die Abwärtsbewegung der BrainChip-Aktie ging bis auf 0,120 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,120 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.215 BrainChip-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,283 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 136,000 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.09.2024 Kursverluste bis auf 0,093 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,500 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die BrainChip-Bilanz für Q2 2025 wird am 02.09.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 01.09.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net