BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Vormittag fester

So bewegt sich BrainChip

Die Aktie von BrainChip gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 0,177 EUR.

Das Papier von BrainChip legte um 09:11 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,3 Prozent auf 0,177 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BrainChip-Aktie bei 0,177 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,174 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 232.387 Stück gehandelt.

Am 23.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,320 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BrainChip-Aktie 80,939 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,090 EUR am 06.09.2024. Mit einem Kursverlust von 49,095 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 04.03.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net