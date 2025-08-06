BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,9 Prozent auf 0,113 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:13 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 0,113 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BrainChip-Aktie bis auf 0,113 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,117 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 36.525 BrainChip-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,275 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 142,365 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 04.04.2025 auf bis zu 0,085 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 24,978 Prozent wieder erreichen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BrainChip am 02.09.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BrainChip.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd
Analysen zu BrainChip Holdings Ltd
Keine Analysen gefunden.