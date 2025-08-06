BrainChip Aktie News: BrainChip am Donnerstagmittag stabil

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von BrainChip. Bei der BrainChip-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,115 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:43 Uhr bei der BrainChip-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,115 EUR. In der Spitze gewann die BrainChip-Aktie bis auf 0,121 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,113 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,114 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.194 BrainChip-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BrainChip-Aktie mit einem Kursplus von 146,261 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,083 EUR). Abschläge von 27,739 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 02.09.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 01.09.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,008 USD je Aktie in den BrainChip-Büchern.

Redaktion finanzen.net