DAX24.295 +1,6%ESt505.342 +1,5%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl67,50 +0,8%Gold3.380 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick
Kreml bestätigt: Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump geplant Kreml bestätigt: Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienentwicklung

BrainChip Aktie News: BrainChip am Donnerstagmittag stabil

07.08.25 12:07 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Donnerstagmittag stabil

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von BrainChip. Bei der BrainChip-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,115 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR 0,00 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 11:43 Uhr bei der BrainChip-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,115 EUR. In der Spitze gewann die BrainChip-Aktie bis auf 0,121 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,113 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,114 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.194 BrainChip-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BrainChip-Aktie mit einem Kursplus von 146,261 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,083 EUR). Abschläge von 27,739 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 02.09.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 01.09.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,008 USD je Aktie in den BrainChip-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung