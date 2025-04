BrainChip Aktie News: BrainChip am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich BrainChip

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BrainChip. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,4 Prozent auf 0,105 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,4 Prozent auf 0,105 EUR. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,105 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,105 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29.934 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,275 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 162,775 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,085 EUR fiel das Papier am 04.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,660 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BrainChip am 02.09.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BrainChip rechnen Experten am 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net