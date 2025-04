BrainChip Aktie News: BrainChip wird am Mittag ausgebremst

BrainChip Aktie News: BrainChip gibt am Nachmittag deutlich nach

BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag im Minusbereich

BrainChip Aktie News: BrainChip zeigt sich am Mittag gestärkt

Heute im Fokus

High Noon für China - Trump gibt Peking bis Mittag Zeit. Levi's erwägt 'chirurgische' Preiserhöhungen in den USA. Frasers Group erhöht Beteiligung an HUGO BOSS weiter. Musk wollte Trump offenbar von harter Zollpolitik abbringen. Samsung verdient operativ mehr als erwartet. Apple-Kunden stürmen Läden - iPhone-Käufe wegen Zöllen vorgezogen. Daimler Truck verkauft weniger Fahrzeuge in Q1.