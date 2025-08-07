BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

DAX24.125 -0,3%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,20 +2,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.243 -0,4%Euro1,1649 -0,2%Öl66,31 -0,2%Gold3.399 +0,1%
Die Aktie von BrainChip hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BrainChip-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 0,118 EUR.

Mit einem Wert von 0,118 EUR bewegte sich die BrainChip-Aktie um 09:14 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 0,118 EUR erreichte die BrainChip-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die BrainChip-Aktie bis auf 0,112 EUR. Bei 0,118 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 19.200 BrainChip-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,275 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 132,515 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 04.04.2025 Kursverluste bis auf 0,085 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,027 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.09.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 01.09.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net

