BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Nachmittag tiefer

08.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 0,119 EUR.

Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 16:07 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 0,119 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BrainChip-Aktie bis auf 0,114 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,118 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.037 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 137,983 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 30,168 Prozent Luft nach unten.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 03.03.2027 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

