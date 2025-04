BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

BrainChip im Blick

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BrainChip-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 0,098 EUR ab.

Die BrainChip-Aktie musste um 15:54 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 0,098 EUR. Bei 0,086 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,099 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 133.250 BrainChip-Aktien.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,283 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 189,571 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,083 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 17,690 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die BrainChip-Bilanz für Q2 2025 wird am 02.09.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 01.09.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net