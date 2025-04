BrainChip Aktie News: Anleger setzen BrainChip am Mittag unter Druck

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 5,9 Prozent auf 0,096 EUR ab.

Die BrainChip-Aktie musste um 11:44 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 5,9 Prozent auf 0,096 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BrainChip-Aktie bei 0,086 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,099 EUR. Der Tagesumsatz der BrainChip-Aktie belief sich zuletzt auf 125.064 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,283 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 195,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,083 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,438 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 02.09.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net