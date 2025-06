BrainChip Aktie News: BrainChip zieht am Nachmittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BrainChip zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:07 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 0,134 EUR. Bei 0,137 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,135 EUR. Bisher wurden via Tradegate 324.941 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,275 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 105,385 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,085 EUR am 04.04.2025. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 57,294 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BrainChip am 02.09.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,008 USD je Aktie in den BrainChip-Büchern.

Redaktion finanzen.net