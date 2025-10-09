DAX24.658 +0,3%Est505.633 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,82 -2,7%Nas22.939 -0,5%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,98 -0,2%Gold4.015 -0,6%
Kursentwicklung

BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag tiefer

09.10.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 0,141 EUR abwärts.

Die BrainChip-Aktie musste um 15:56 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 0,141 EUR. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,141 EUR ein. Mit einem Wert von 0,145 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.550 BrainChip-Aktien.

Bei einem Wert von 0,275 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2025). Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 48,727 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (0,090 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,099 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BrainChip einen Verlust von -0,008 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

