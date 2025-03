BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,120 EUR.

Die BrainChip-Aktie zeigte sich um 11:43 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,120 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die BrainChip-Aktie bis auf 0,127 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BrainChip-Aktie bis auf 0,120 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,127 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 12.048 BrainChip-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 136,000 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2024 bei 0,093 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,500 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 02.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.09.2026 erwartet.

