Blick auf BrainChip-Kurs

BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagmittag mit Kursplus

10.10.25 12:05 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagmittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BrainChip. Zuletzt wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 0,138 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,14 EUR -0,00 EUR -2,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 12:04 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 0,138 EUR nach oben. Die BrainChip-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,142 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,135 EUR. Bisher wurden via Tradegate 163.930 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,275 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 49,891 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Mit Abgaben von 38,227 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

