BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von BrainChip zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 0,181 EUR.

Die BrainChip-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 0,181 EUR. Die BrainChip-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,182 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,175 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 333.202 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,320 EUR erreichte der Titel am 23.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 76,740 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.09.2024 (0,090 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BrainChip-Aktie 101,111 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 04.03.2026 werfen.

