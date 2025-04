BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagvormittag mit sattem Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 13,1 Prozent auf 0,113 EUR.

Um 09:13 Uhr sprang die BrainChip-Aktie im BMN-Handel an und legte um 13,1 Prozent auf 0,113 EUR zu. Die BrainChip-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,114 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,111 EUR. Zuletzt wechselten 2.415 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BrainChip-Aktie somit 60,099 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BrainChip-Aktie 35,981 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 01.09.2026.

