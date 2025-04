BrainChip Aktie News: Hausse bei BrainChip am Mittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von BrainChip gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BrainChip zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 13,1 Prozent auf 0,113 EUR.

Um 11:44 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 13,1 Prozent auf 0,113 EUR nach oben. Die BrainChip-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,114 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,111 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 5.094 Stück.

Bei 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 150,619 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,083 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,460 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 02.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net