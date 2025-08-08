BrainChip Aktie News: BrainChip präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BrainChip. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 0,116 EUR.

Die Aktie legte um 15:41 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,8 Prozent auf 0,116 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BrainChip-Aktie bei 0,118 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,114 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 213.564 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Bei 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 57,757 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 04.04.2025 Kursverluste bis auf 0,085 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 26,724 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 02.09.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net