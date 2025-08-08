BrainChip Aktie News: BrainChip wird am Montagvormittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 0,110 EUR nach.

Um 09:07 Uhr fiel die BrainChip-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 0,110 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BrainChip-Aktie bis auf 0,110 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,119 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 30.750 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,275 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 149,546 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,090 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,240 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die BrainChip-Bilanz für Q2 2025 wird am 02.09.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.09.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net