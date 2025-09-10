BrainChip Aktie News: BrainChip verliert am Vormittag kräftig

Blick auf BrainChip-Kurs

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 5,1 Prozent auf 0,109 EUR.

Die BrainChip-Aktie notierte um 09:05 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 5,1 Prozent auf 0,109 EUR. Die Abwärtsbewegung der BrainChip-Aktie ging bis auf 0,109 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,111 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 38.228 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,275 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 151,927 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,085 EUR. Dieser Wert wurde am 04.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 22,018 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte BrainChip die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net