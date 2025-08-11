BrainChip Aktie News: BrainChip am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Kurs der BrainChip

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 0,115 EUR.

Der BrainChip-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 15:43 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 0,115 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,111 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,112 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.622 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. 146,261 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 27,739 Prozent Luft nach unten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 02.09.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net