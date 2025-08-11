DAX24.093 +0,1%ESt505.345 +0,2%Top 10 Crypto16,47 +0,4%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.563 +0,3%Euro1,1620 ±0,0%Öl66,85 +0,2%Gold3.357 +0,4%
Notierung im Blick

BrainChip Aktie News: BrainChip am Dienstagvormittag im Sinkflug

12.08.25 09:23 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Dienstagvormittag im Sinkflug

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 5,0 Prozent auf 0,112 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR 0,00 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr 5,0 Prozent im Minus bei 0,112 EUR. Die BrainChip-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,112 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,112 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 877 BrainChip-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,283 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 153,763 Prozent. Bei einem Wert von 0,083 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 25,538 Prozent wieder erreichen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2025 terminiert. Am 01.09.2026 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

