BrainChip Aktie News: BrainChip am Dienstagmittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von BrainChip zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 0,117 EUR zu.

Das Papier von BrainChip legte um 11:59 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 4,2 Prozent auf 0,117 EUR. Die BrainChip-Aktie legte bis auf 0,117 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,113 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 46.242 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 135,103 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 04.04.2025 auf bis zu 0,085 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 27,226 Prozent wieder erreichen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 02.09.2025 erwartet. Am 01.09.2026 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte BrainChip im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD einfahren.

