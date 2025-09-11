BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Mittag nordwärts

Kurs der BrainChip

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 0,114 EUR nach oben.

Die BrainChip-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 0,114 EUR. Bei 0,114 EUR erreichte die BrainChip-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,110 EUR. Der Tagesumsatz der BrainChip-Aktie belief sich zuletzt auf 50.000 Aktien.

Bei 0,275 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 58,545 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,090 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 26,526 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

2025 dürfte BrainChip einen Verlust von -0,008 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net