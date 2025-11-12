DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.302 -0,7%Bitcoin87.857 -1,1%Euro1,1590 ±0,0%Öl62,72 -3,7%Gold4.191 +1,5%
BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochnachmittag in Grün

12.11.25 16:08 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 0,106 EUR.

Die BrainChip-Aktie konnte um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 0,106 EUR. In der Spitze gewann die BrainChip-Aktie bis auf 0,106 EUR. Bei 0,103 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 501.949 BrainChip-Aktien gehandelt.

Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR. 159,546 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,085 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,660 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

