Aktienkurs aktuell

BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Mittwochvormittag schwächer

12.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BrainChip. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,1 Prozent auf 0,103 EUR.

Das Papier von BrainChip befand sich um 09:20 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,1 Prozent auf 0,103 EUR ab. Die BrainChip-Aktie sank bis auf 0,102 EUR. Bei 0,103 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79.528 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 167,121 Prozent Luft nach oben. Am 04.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,085 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 17,315 Prozent wieder erreichen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte BrainChip die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

