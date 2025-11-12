BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochmittag mit KursVerlusten

BrainChip im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BrainChip. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 0,104 EUR.

Die Aktie notierte um 11:55 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 0,104 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BrainChip-Aktie bis auf 0,102 EUR. Mit einem Wert von 0,103 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 448.802 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 163,785 Prozent Luft nach oben. Am 04.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,085 EUR ab. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 22,471 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BrainChip einen Verlust von -0,008 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net