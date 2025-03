BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag gefragt

So bewegt sich BrainChip

Die Aktie von BrainChip zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 0,130 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BrainChip-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:44 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 0,130 EUR. Bei 0,130 EUR erreichte die BrainChip-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,125 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 165.910 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BrainChip-Aktie somit 52,727 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,091 EUR. Dieser Wert wurde am 06.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 29,923 Prozent Luft nach unten.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.09.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 01.09.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net