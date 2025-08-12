DAX24.218 +0,8%ESt505.381 +0,8%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1713 +0,3%Öl65,71 -0,6%Gold3.363 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, EVOTEC, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Mercedes-Benz-Aktie schwächer: BNP offenbar an Leasing-Tochter von Mercedes interessiert Mercedes-Benz-Aktie schwächer: BNP offenbar an Leasing-Tochter von Mercedes interessiert
E.ON-Aktie steigt: Operativer Gewinn von E.ON steigt - Ziele bestätigt E.ON-Aktie steigt: Operativer Gewinn von E.ON steigt - Ziele bestätigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Kurs der BrainChip

BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag freundlich

13.08.25 12:05 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag freundlich

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 0,116 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,01 EUR -6,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 0,116 EUR. In der Spitze gewann die BrainChip-Aktie bis auf 0,116 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,116 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 117.873 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 137,543 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Am 04.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,085 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,471 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

In der BrainChip-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,008 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung