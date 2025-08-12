BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag freundlich

Kurs der BrainChip

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 0,116 EUR.

Die BrainChip-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 0,116 EUR. In der Spitze gewann die BrainChip-Aktie bis auf 0,116 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,116 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 117.873 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 137,543 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Am 04.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,085 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,471 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

In der BrainChip-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,008 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net