BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag im Bullenmodus

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BrainChip. Das Papier von BrainChip konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 8,1 Prozent auf 0,195 EUR.

Um 09:14 Uhr sprang die BrainChip-Aktie im BMN-Handel an und legte um 8,1 Prozent auf 0,195 EUR zu. Die BrainChip-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,195 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,183 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.554 BrainChip-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.02.2024 bei 0,324 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,547 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2024 bei 0,093 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,210 Prozent.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte BrainChip am 26.02.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 04.03.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net