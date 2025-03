BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Mittag kräftig

Notierung im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im BMN-Handel gewannen die BrainChip-Papiere zuletzt 5,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BrainChip legte um 11:43 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 5,5 Prozent auf 0,135 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BrainChip-Aktie bisher bei 0,138 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,138 EUR. Zuletzt wurden via BMN 3.215 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,283 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 109,778 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,093 EUR fiel das Papier am 05.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 31,111 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.09.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 01.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BrainChip.

Redaktion finanzen.net