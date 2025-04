BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BrainChip. Das Papier von BrainChip legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 4,5 Prozent auf 0,115 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere um 11:40 Uhr 4,5 Prozent. Bei 0,115 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,108 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 58.350 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,275 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 139,407 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,085 EUR. Dieser Wert wurde am 04.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,894 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 01.09.2026 präsentieren.

