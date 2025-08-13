DAX24.239 +0,2%ESt505.395 +0,1%Top 10 Crypto17,03 +0,2%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.241 -1,1%Euro1,1673 -0,3%Öl65,79 +0,1%Gold3.351 -0,1%
BrainChip Aktie News: BrainChip fällt am Donnerstagvormittag

14.08.25 09:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt ging es für die BrainChip-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 0,111 EUR.

Die BrainChip-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:10 Uhr um 3,9 Prozent auf 0,111 EUR ab. Die BrainChip-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,110 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,113 EUR. Der Tagesumsatz der BrainChip-Aktie belief sich zuletzt auf 169.091 Aktien.

Am 02.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,275 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 147,165 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,085 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 23,492 Prozent wieder erreichen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 02.09.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 01.09.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net

