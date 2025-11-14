BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagnachmittag mit Kursplus

DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.043 +0,8%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1619 -0,2%Öl64,48 +2,2%Gold4.106 -1,6%
Aktienentwicklung

14.11.25 16:08 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 0,104 EUR.

Die BrainChip-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 15:41 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 0,104 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BrainChip-Aktie bei 0,104 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,100 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 96.300 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 164,423 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,090 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 15,427 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

