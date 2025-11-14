BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagvormittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 0,099 EUR.

Um 09:14 Uhr rutschte die BrainChip-Aktie in der BMN-Sitzung um 0,9 Prozent auf 0,099 EUR ab. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,099 EUR ein. Bei 0,100 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 13.470 BrainChip-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,283 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2025. Gewinne von 185,772 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,145 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BrainChip wird am 04.03.2026 gerechnet. BrainChip dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net