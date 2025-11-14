DAX23.710 -1,4%Est505.660 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,80 -5,0%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1616 -0,2%Öl64,49 +2,2%Gold4.155 -0,4%
Kursentwicklung im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

14.11.25 12:04 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von BrainChip zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die BrainChip-Aktie im BMN-Handel und tendierte zuletzt bei 0,100 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,10 EUR 0,00 EUR 3,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im BMN-Handel kam die BrainChip-Aktie um 11:44 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,100 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,102 EUR zu. Im Tief verlor die BrainChip-Aktie bis auf 0,099 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,100 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 15.470 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,283 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 182,917 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,083 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 20,457 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BrainChip einen Verlust von -0,008 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

