BrainChip Aktie News: BrainChip steigt am Mittag stark

15.04.25 12:06 Uhr

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 6,8 Prozent im Plus bei 0,125 EUR.

Um 11:43 Uhr konnte die Aktie von BrainChip zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 6,8 Prozent auf 0,125 EUR. Die BrainChip-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,129 EUR an. Bei 0,120 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 42.530 Stück. Am 02.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,283 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 126,560 Prozent. Bei 0,083 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,520 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BrainChip am 02.09.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026. Redaktion finanzen.net

