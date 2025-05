BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 0,136 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:13 Uhr in der BMN-Sitzung 2,2 Prozent auf 0,136 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,130 EUR nach. Mit einem Wert von 0,130 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 617 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Bei 0,283 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 108,235 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,083 EUR am 07.04.2025. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 63,658 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Voraussichtlich am 02.09.2025 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net