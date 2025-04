BrainChip Aktie News: Anleger schicken BrainChip am Mittwochmittag tief südwärts

So bewegt sich BrainChip

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BrainChip. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 6,7 Prozent auf 0,126 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:51 Uhr 6,7 Prozent im Minus bei 0,126 EUR. Die Abwärtsbewegung der BrainChip-Aktie ging bis auf 0,126 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,127 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 98.043 Stück gehandelt.

Am 02.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,275 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 118,110 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,085 EUR. Dieser Wert wurde am 04.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BrainChip-Aktie 48,118 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BrainChip am 02.09.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BrainChip rechnen Experten am 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net