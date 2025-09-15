BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 0,111 EUR.

Die BrainChip-Aktie musste um 16:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 0,111 EUR abwärts. Die BrainChip-Aktie sank bis auf 0,111 EUR. Bei 0,113 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 43.201 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,275 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BrainChip-Aktie somit 59,614 Prozent niedriger. Bei 0,085 EUR fiel das Papier am 04.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,354 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net