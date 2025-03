BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagvormittag höher

BrainChip im Blick

Die Aktie von BrainChip zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BrainChip-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 0,135 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BrainChip-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 09:14 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 0,135 EUR. In der Spitze legte die BrainChip-Aktie bis auf 0,139 EUR zu. Mit einem Wert von 0,133 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 22.369 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Bei 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 110,558 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,093 EUR am 05.09.2024. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 44,624 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 02.09.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 01.09.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net