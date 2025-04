BrainChip Aktie News: BrainChip springt am Donnerstagnachmittag an

So bewegt sich BrainChip

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 13,3 Prozent auf 0,146 EUR.

Das Papier von BrainChip konnte um 15:55 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 13,3 Prozent auf 0,146 EUR. Kurzfristig markierte die BrainChip-Aktie bei 0,146 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 0,138 EUR. Bisher wurden via Tradegate 842.923 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 46,868 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,085 EUR. Dieser Wert wurde am 04.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,741 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 02.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net