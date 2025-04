BrainChip Aktie News: BrainChip springt am Donnerstagmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BrainChip.

Die BrainChip-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 10,2 Prozent auf 0,142 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,143 EUR zu. Mit einem Wert von 0,138 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 470.360 BrainChip-Aktien.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,275 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 93,380 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,085 EUR. Dieser Wert wurde am 04.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 67,059 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BrainChip am 02.09.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net