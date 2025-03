BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag auf Höhenflug

BrainChip im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt stieg die BrainChip-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 5,2 Prozent auf 0,143 EUR.

Die BrainChip-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 15:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,2 Prozent auf 0,143 EUR. Bei 0,143 EUR erreichte die BrainChip-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,140 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 132.755 BrainChip-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Mit einem Zuwachs von 92,432 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,090 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BrainChip-Aktie 58,556 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.09.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 01.09.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net