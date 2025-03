BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

BrainChip im Blick

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 0,135 EUR.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 0,135 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,133 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,135 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.381 Stück gehandelt.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,283 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 110,558 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 05.09.2024 auf bis zu 0,093 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,855 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 02.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net