BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Vormittag schwächer

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BrainChip-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 0,192 EUR nach.

Um 09:06 Uhr rutschte die BrainChip-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,6 Prozent auf 0,192 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BrainChip-Aktie ging bis auf 0,185 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,185 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.500 Stück gehandelt.

Am 23.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,320 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,927 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,091 EUR am 06.09.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BrainChip-Aktie 110,428 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 04.03.2026 werfen.

