BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag behauptet

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie kam im BMN-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,135 EUR.

Die BrainChip-Aktie zeigte sich um 15:43 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,135 EUR an der Tafel. Die BrainChip-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,138 EUR. Die Abwärtsbewegung der BrainChip-Aktie ging bis auf 0,127 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,127 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.181 BrainChip-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,283 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. 109,778 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,093 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BrainChip-Aktie 45,161 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 01.09.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net